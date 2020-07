Polizei Bochum

POL-BO: Wittenerin (65) bei Unfall verletzt

Witten (ots)

Am 26. Juli, gegen 12.15 Uhr, kam es in Witten auf der Straße "In den Höfen" zu einem Verkehrsunfall.

Eine 65-Jährige und ein 67-Jähriger (beide aus Witten) überquerten im Bereich zwischen Freiligrathstraße und Westfeldstraße die Fahrbahn.

Zeitgleich fuhr ein 42-jähriger Wittener hier mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn in Richtung Westfeldstraße.

Nach bisherigem Stand erschrak die Wittenerin vor dem herannahenden Radfahrer und stürzte dabei. Zu einem Zusammenstoß soll es nicht gekommen sein.

Durch den Sturz wurde die Frau schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zu in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

