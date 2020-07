Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtiger nach Diebstahl gesucht! Wer kennt diesen Mann?

Witten (ots)

Bereits am 22. Oktober 2019, gegen 14.30 Uhr, kam es in Witten an der Hammerstraße 9-11 zu einem Diebstahl.

Ein noch unbekannter Mann hatte dort in einem Geschäft Kleidung entwendet. Hierzu nutzte der Mann präparierte Tüten, um dadurch Alarmauslösungen zu umgehen.

Mit richterlichem Beschluss ist jetzt ein Foto des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben.

Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seiner Identität machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0234 909-8310 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

