Polizei Bochum

POL-BO: Insassen müssen nach Verkehrunfall mit Rettungsschere aus PKW befreit werden

Bochum (ots)

Ein 29jähriger Herner fährt mit seinem PKW am Mittwochabend, gegen 19:37 Uhr, auf der Dorstener Straße in Fahrtrichtung Norden. Er bemerkt das Ende eines Staus zu spät und weicht nach rechts auf den Gehweg aus, um nicht auf das letzte Fahrzeug aufzufahren. Dabei gerät er mit seinem Fahrzeug zunächst gegen den Zaun eines ehemaligen Tankstellengeländes und prallt anschließend gegen ein Verkehrsschild und einen Haltemast der Straßenbeleuchtung Der PKW wird aufgrund der Aufprallgeschwindigkeit stark deformiert und verklemmt sich zwischen den Masten. Bei dem Zusammenstoß verletzen sich alle Insassen. Hierbei handelt es sich neben dem Fahrer um dessen 27- jährige Ehefrau und deren 11-jährige Tochter. Frau und die Tochter werden mittels Rettungsschere durch Kräfte der Feuerwehr geborgen. Die drei Verletzten werden ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer wird nach ambulanter Behandlung entlassen. Mutter und Tochter verbleiben stationär. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Dorstener Straße wird für die Zeit der Bergung der Verletzten und der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe 33.0000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

