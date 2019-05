Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Vermisste 39-Jährige aus Mannheim wieder aufgetaucht - Rücknahme der Fahndung - Pressemeldung Nr. 3

Mannheim-Neuostheim (ots)

Der Polizei Mannheim wurde am Freitagmorgen, 24. Mai 2019 mitgeteilt, dass die 39-jährige Vermisste bereits am 23.05.2019, abends in ein Krankenhaus in Bad Urach eingeliefert wurde. Sie befindet sich in medizinischer Betreuung und ist wohlauf.

Alle Medien werden gebeten, die zu Fahndungszwecken veröffentlichten Bilder der Vermissten aus ihren Online-Bereichen zu löschen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell