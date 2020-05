POL-BO: Radfahrer (80) von Auto erfasst - Schwerverletzt ins Krankenhaus

Polizei Bochum

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer (80) schwer verletzt worden ist, kam es am 8. Mai, gegen 16.15 Uhr, in der Herner Innenstadt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand parkte ein 66-jähriger Bochumer Autofahrer vor einer Apotheke an der Straße "An der Kreuzkirche". Der Bochumer fuhr zunächst rückwärts, um zu Wenden. Seine Fahrt wollte er in Richtung Hermmann-Löns-Straße fortsetzen. In Höhe der Schulstraße erfasste der 66-Jährige den Radfahrer, der aus Richtung des Europaplatzes kam. Der schwerverletzte Senior wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

