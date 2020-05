Polizei Bochum

POL-BO: Autokollision mit drei verletzten Personen

Bochum / Wattenscheid (ots)

Am Freitagabend, 8. Mai, ist es in Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden sind.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr, gegen 17.35 Uhr, eine 26-jährige Wattenscheiderin mit ihrem Wagen die Otto-Brenner-Straße in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Hochstraße kollidierte die junge Frau mit einem von links kommenden Wagen einer 70-jährigen Wattenscheiderin, die zu diesem Zeitpunkt auf der Hochstraße in Richtung Bochum unterwegs war. Nach Zeugenangaben fuhr die 26-Jährige bei "Grünlicht" in den Kreuzungsbereich ein.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeugführerinnen sowie die Beifahrerin (28 aus Münster) der 26-Jährigen. Mit einem Rettungswagen wurden sie zur weiteren Behandlung und Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich bis 19.15 gesperrt. Die Straßenbahn war von der Sperrung ebenfalls betroffen.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

