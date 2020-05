Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall in Herne zwei Verletzte (24, 26) und hoher Sachschaden

Herne (ots)

In Herne kam es am gestrigen 5. Mai zu einem Auffahrunfall auf der Sodinger Straße. Die Unfallfolge waren nicht nur ein hoher Sachschaden von ungefähr 23.000 Euro, sondern auch zwei nicht mehr fahrbereite Autos sowie zwei verletzte Autofahrer.

Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 24-jähriger Bochumer mit seinem SUV in Richtung Westring. An der roten Ampel in Höhe der Kreuzkirche / Bochumer Straße wartete ein Bochumer (26) mit seinem Wagen auf die Grünphase. Der Fahrer des SUV fuhr, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben, nahezu ungebremst auf das stehende Auto auf.

Beide Autofahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der 26-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde, musste der 24-Jährige stationär verbleiben.

Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache im Bochumer Verkehrskommissariat dauern an.

