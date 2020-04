Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer (22) bei Unfall in Herne schwer verletzt

Herne (ots)

Am Freitagabend ist ein 22-jähriger Bochumer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er ist mit seinem Motorrad gestürzt.

Gegen 19.15 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf der Gysenbergstraße in Herne in Richtung Landwehrweg. Vor ihm war das Auto eines 29-jährigen Herners. Der Autofahrer wollte nach links in die Straße Am Revierpark abbiegen. Nach aktuellem Kenntnisstand versuchte der 22-Jährige noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Er fuhr auf das Auto vor ihm auf und nach rechts über den Bordstein auf den Gehweg, stürzte und rutschte etwa 30 Meter über den Gehweg gegen einen Stromverteilerkasten.

Der 22-jährige Bochumer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Gysenbergstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

