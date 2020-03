Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlenem Auto unterwegs: Polizisten ziehen zwei Wittener (49, 40) aus dem Verkehr

Witten (ots)

Mehrmals abgewürgt, dann geflüchtet: Die Polizei hat zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die mit einem gestohlenen Auto unterwegs waren - offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Während einer Streifenfahrt am Donnerstagabend, 19. März, fiel Polizisten gegen 24 Uhr auf der Wittener Hauptstraße ein Kleinwagen auf, dessen Fahrer den Motor wieder und wieder abwürgte. Als das Auto schließlich ohne Licht weiterfuhr, beschlossen die Beamten, den Wagen zu kontrollieren. Doch der Fahrer ignorierte alle Anhaltesignale. Als die Polizisten schließlich das Blaulicht einschalteten, missachtete der Fahrer in Höhe des Hellwegs eine rote Ampel und flüchtete über die Crengeldanzstraße. An der Einmündung zur Augustastraße gelang es den Polizisten, sich quer vor das flüchtige Fahrzeug zu stellen und es damit zu stoppen.

Der 49-jährige Fahrer und sein 40-jähriger Beifahrer, beide aus Witten, sind einschlägig polizeibekannt. Der 49-Jährige hatte seinen Führerschein bereits 2004 verloren. Den Wagen hatte das Duo nach eigenen Angaben unverschlossen mitsamt Schlüssel vorgefunden und kurzerhand entwendet. Die Polizisten fanden Betäubungsmittel im Auto, weshalb ein Polizeiarzt auf der Wache eine Blutprobe entnahm. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden jeweils rund 0,6 Promille.

Die Beamten stellten den Wagen samt Fahrzeugschlüssel sicher und schrieben eine Anzeige gegen die beiden Wittener.

