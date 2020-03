Polizei Bochum

POL-BO: Coronavirus: Zentralisierte Anzeigenaufnahme - Geänderte Zeiten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Wie in unserer Pressemeldung von heute, 20. März, 12.24 Uhr, gemeldet, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4552026), hat die Polizei für Bochum, Herne und Witten die Anzeigerstattung in den drei Städten zentralisiert. Hierzu wurden die Zeiten geändert. Es ist nun werktags von 10 bis 18 Uhr möglich, an folgenden Stellen eine Anzeige aufzugeben:

- Bochum: Polizeipräsidium Bochum, Gebäude 3 (Uhlandstraße 31,44791 Bochum) - Herne: Polizeiwache Herne (Bebelstraße 25, 44623 Herne) - Witten: Polizeiwache Witten (Casinostraße 12-14, 58452 Witten)

Wir bitten Sie allerdings im Vorfeld anzurufen und sich anzumelden. Oft klärt schon ein kurzes Telefongespräch, ob wir Ihnen helfen können und ob persönliches Erscheinen auf der Wache notwendig ist.

Die Erreichbarkeiten der Wachen finden Sie hier: https://bochum.polizei.nrw/anschriften-und-erreichbarkeiten-0.

Außerdem können Sie Strafanzeigen oder Hinweise beispielsweise auch schriftlich über die Internetwache melden: https://polizei.nrw/internetwache.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell