POL-BO: Unfall in Wattenscheid: Zwei Autofahrer werden verletzt - Polizei sperrt Kreuzung

Bochum-Wattenscheid (ots)

Zwei Verletzte, hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen, 18. März, in Bochum-Wattenscheid.

Gegen 7.15 Uhr war eine 23-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen auf der Ückendorfer Straße in Richtung des Wattenscheider Ortskerns unterwegs. An der Kreuzung zur Lyrenstraße wollte sie nach aktuellem Kenntnisstand links in die abknickende Ückendorfer Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 46-jährigen Bochumers, der ihr von der Lyrenstraße aus entgegenkam.

Beide Autofahrer zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Während die 23-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, begab sich der 46-Jährige selbstständig in Behandlung.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden.

Polizeibeamte sperrten den Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme. Auch die Straßenbahn konnte zeitweise nicht passieren.

Die Ermittlungen dauern an.

