In der Nacht auf den heutigen 26. Februar ereigneten sich innerhalb von nur einer Stunde ein Einbruch und zwei Unfälle in Wanne-Eickel. Beteiligt war jedes Mal ein 17-jähriger Herner, der bei seiner Flucht festgenommen wurde.

Was war genau passiert?

Nach bisherigem Ermittlungsstand drang der Jugendliche gewaltsam in ein Gebäudekomplex an der Heerstraße 79 ein. Anschließend fuhr er mit einem geklauten weißen Jeep durch die angrenzenden Straßen. Gegen 1.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass genau dieser Wagen drei geparkte Autos an der Karlstraße "rammte". Das Fahrzeug fuhr anschließend einfach weiter. An der Cranger Straße in Höhe der Autobahnbrücke 43 stieß derselbe Wagen gegen eine dortige Laterne. Nach der Kollision blieb das Fahrzeug auf der Seite liegen und der junge Herner flüchtete zu Fuß.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Polizisten den 17-Jährigen im Bereich Cranger Straße / Westring vorläufig fest.

Da der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruch an der Heerstraße machen können, mögen sich bitte beim Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder unter der Durchwahl -4441 melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern gegen den polizeibekannten Herner weiter an.

