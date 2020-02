Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Festnahme im Dixi-Klo - Zwei einschlägig polizeibekannte Ladendiebe in Haft

Bochum (ots)

Am 21. Februar (Freitag), gegen 17.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Computerfachgeschäft an der Huestraße in Bochum gerufen.

Dort waren zwei männliche Personen nach dem Diebstahl eines elektronischen Geräts aus dem Laden geflüchtet.

Angestellte nahmen sofort die Verfolgung der beiden Diebe auf - mit Erfolg! Wenig später konnten die Mitarbeiter die beiden Kriminellen noch auf der Straße bzw. in einem Dixi-Klo stellen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Das Diebesgut befand sich ebenfalls in dem Toilettenhäuschen.

Die Beamten nahmen die beiden einschlägig polizeibekannte Personen (20/33), die keinen festen Wohnsitz haben, fest.

Noch am gleichen Tag wurden die beiden Männer beim Amtsgericht Bochum vorgeführt und die Haft angeordnet.

Die Ermittlungen bezüglich weiterer Taten, die dem Duo zugeordnet werden können, dauern im Kriminalkommissariat 31 an.

