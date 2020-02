Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Am Rosenmontag - Maskierter Horrorclown bricht Raubüberfall auf Kiosk ab

Bochum (ots)

In den späten Abendstunden des gestrigen 24. Februars (Rosenmontag) kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf den Kiosk an der Bickernstraße 50 in Wanne.

Gegen 22.45 Uhr betrat ein Mann, der eine weiße Horrorclown-Maske trug, die Trinkhalle. Unter Vorhalt eines Messers forderte der kriminelle Clown den Angestellten mehrfach auf, das Bargeld herauszugeben.

Wenig später brach die maskierte Person die Tat ab und rannte ohne Beute in Richtung Hüller Straße davon.

Der Kriminelle, der akzentfreies Deutsch sprach, ist circa 18 bis 25 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß, trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine schwarze Hose, blaue Turnschuhe, schwarze Handschuhe sowie die besagte Clownsmaske.

Das Bochumer Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

