Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Zum Glück nur ein Modell! - Polizisten finden am Karnevalssonntag ein menschliches Skelett

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Hat dieser gruselige Fund noch etwas mit Halloween zu tun oder gibt es - was natürlich naheliegend wäre - irgendwie eine Verbindung zu Karneval? Diese Frage kann zurzeit noch nicht abschließend beantwortet werden!

Fakt ist bislang nur, dass Kollegen der Polizeiwache Wanne-Eickel am heutigen 23. Februar, wenige Minuten nach Mitternacht, auf einem Grundstück an der Stöckstraße in Wanne ein menschliches Skelett gefunden haben - zum Glück aber nur ein Modell, was viele von uns aus dem Biologieunterricht kennen!

Zuvor war es an der dortigen Gesamtschule zu einer Alarmauslösung gekommen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung bemerkten die Polizeibeamten eine Person, die einen Gegenstand über einen Zaun auf obiges Grundstück warf, anschließend wegrannte und bislang noch nicht ermittelt werden konnte.

Bei diesem Gegenstand handelte es sich um das Skelett, was vermutlich aus der in der Nähe gelegenen Schule stammt.

Die Beamten setzten das "menschliche Knochengerüst" in den Streifenwagen, nahmen es mit zur Wache und schrieben eine Anzeige.

Mit diesem "gruseligen Fund" und dem Einbruch in die Schule beschäftigen sich nun die Ermittler aus dem Herner Kriminalkommissariat 35, die unter der Rufnummer 0234 / 909-8505 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise bitten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell