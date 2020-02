Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Sonntagnachmittag in Weitmar: Alkoholisierter Bochumer (35) beschädigt mehrere Außenspiegel!

Bochum (ots)

Ein alkoholisierter Bochumer (35) beschädigte in Bochum-Weitmar mehrere geparkte Fahrzeuge. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten den flüchtigen Mann in unmittelbarer Nähe antreffen.

Gestern Nachmittag (16. Februar), gegen 16.40 Uhr, meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf "110" eine verdächtige Person, die am Friedhof an der Schloßstraße mehrere Autos beschädigt hatte. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden dort die Außenspiegel von sechs Fahrzeugen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Hattinger Straße.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten den gesuchten Mann antreffen. Der alkoholisierte polizeibekannte Bochumer (35) wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern im zuständigen Kriminalkommissariat 34 weiter an.

