In der Bochumer Innenstadt ist es am gestrigen Abend (16. Februar) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 27-jähriger Kradfahrer schwer verletzt worden ist.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Bochumer mit seinem Motorrad gegen 20.15 Uhr auf der Herner Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 116 fuhr er auf ein Auto eines 18-jährigen Bochumers auf, der in diesem Bereich nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Durch die Kollision stürzte der Kradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Herner Straße für den Fahrzeugverkehr bis etwa 22.40 Uhr gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Bochumer Verkehrskommissariat 11 unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

