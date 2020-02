Polizei Bochum

POL-BO: Suche nach Diskoschläger geht weiter: Wer kennt diesen Mann?

Nach einem lebensgefährlichen Angriff auf einen 26-Jährigen Ende 2018 in Bochum (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4204142) dauern die Ermittlungen weiter an. Die Kripo veröffentlicht erneut ein Lichtbild und fragt: Wer kennt diesen dringend tatverdächtigen Mann?

Der Gesuchte kann, muss aber kein Bochumer sein, denn die Diskothek wird von Menschen aus der gesamten Region besucht.

Der Vorfall hatte sich am Samstag, 29. Dezember 2018, gegen 3.20 Uhr im Außenbereich der Bochumer Diskothek am Konrad-Adenauer-Platz ereignet. Der 26-jährige Delbrücker hatte den Täter mehrfach angesprochen, woraufhin dieser ihm unvermittelt gegen die Schläfe schlug. Der 26-Jährige stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Die Lebensgefahr ist dadurch abgewendet worden. Dem Mann geht es mittlerweile wieder gut.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) bittet weiterhin unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

