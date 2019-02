Polizei Bochum

POL-BO: Lebensgefährlicher Faustschlag: Wer kennt diesen Mann?

Bochum/Delbrück (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 26-jähriger aus Delbrück am 29. Dezember durch einen Faustschlag in einer Bochumer Diskothek erlitten. Eine Überwachungskamera hat den Täter gefilmt. Mit richterlichem Beschluss ist jetzt ein Bild zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Der Vorfall hat sich am Samstag, 29. Dezember 2018, gegen 3.20 Uhr im Außenbereich einer Bochumer Diskothek am Konrad-Adenauer-Platz abgespielt. Der 26-Jährige hatte den Täter mehrfach angesprochen, woraufhin der ihm unvermittelt gegen die Schläfe schlug. Der Delbrücker stürzte zu Boden, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Die Lebensgefahr ist dadurch abgewendet worden.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) leitet die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8110 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

