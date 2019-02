Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Inline-Fahrer beim Schuhwechsel von Auto angefahren - Krankenhaus!

Bochum / Herne (ots)

Auf einem Parkplatz in an der Hevenerstraße in Bochum-Querenburg kam es am gestrigen Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Inline-Fahrer (47, 52) beim Schuhwechsel von einem ausparkenden Auto angefahren worden sind.

Kurz nach 19 Uhr fuhr ein 79-jähriger Ennepetaler mit seinem Wagen aus einer Parkbucht rückwärts heraus.

Aus noch nicht geklärter Ursache erfasste der Senior dabei zwei Fußgänger, die zu diesem Zeitpunkt an ihrer geöffneten Kofferraumklappe einen Schuhwechsel vornahmen.

Der 47-jährige Herner und die 52-jährige Bochumerin wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht - die Frau verblieb dort stationär.

Der Wagen des Herners sowie ein weiteres dort abgestelltes Fahrzeug wurden durch den Zusammenstoß ebenfalls beschädigt.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

