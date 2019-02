Polizei Bochum

POL-BO: 18-Jähriger in Supermarkt-Tiefgarage ausgeraubt - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Am gestrigen Mittag (25. Februar) ist es zu einem Raubdelikt in der Herner Innenstadt gekommen. Ein 18-Jähriger ist von mehreren Jugendlichen ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 12.20 Uhr wurde der junge Mann von einer Gruppe aufgefordert, sich gemeinsam in die Tiefgarage eines Supermarktes an der Bebelstraße 4 zu begeben. Dort angekommen wurde er von mehreren Jungen festgehalten und durchsucht. Aus der Jackentasche nahm einer der Tatverdächtigen ein Handy heraus und steckte es ein. Anschließend flüchteten die sechs Jugendlichen in Richtung Stadtmitte.

Der Haupttäter ist etwa 13 Jahre alt, südländisches Aussehen, kurze dunkle Haare und trug eine rote Jacke sowie eine schwarze Mütze.

Ein weiterer Tatverdächtiger ist etwa 15 Jahre alt mit etwas Bartwuchs und war schwarz gekleidet.

Die Tatverdächtigen führten mehrere Rucksäcke mit sich.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise nimmt das Herner Regionalkommissariat 35 unter der Rufnummer 02323 950-8510 oder außerhalb der Geschäftszeit die Bochumer Kriminalwache unter 0234 909-4441 entgegen.

