POL-BO: Aus der Straßenbahn mit Schreckschusspistole geschossen - Bochumer (32) ermittelt!

Bochum (ots)

Ein 32-Jähriger gab aus der Straßenbahn heraus einen Schuss ab und löste damit einen Polizeieinsatz in Bochum aus.

Eine Straßenbahnfahrerin meldete der Polizei am Samstagabend (23. Februar), kurz vor 23 Uhr, eine Schussabgabe in der Straßenbahn der Linie 302 mit Fahrtrichtung Langendreer. An der Haltestelle Alleestraße / Wattenscheider Straße trafen die alarmierten Polizisten auf einen 32-jährigen Bochumer und seinen Begleiter (39, ebenfalls aus Bochum).

Nach bisherigen Erkenntnissen stand der 32-Jährige von seinem Sitz auf und gab an einer Haltestelle einen Schuss aus der geöffneten Tür ab. Anschließend setzte sich der Mann zurück zu seinem Begleiter. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Zeugenangaben zufolge soll der 32-Jährige zudem rechtsmotivierte Gesten gemacht haben.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 32-Jährigen fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole. Diese wurde sichergestellt. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden alkoholisierten Männer zur Polizeiwache gebracht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb der 32-Jährige die Nacht über im Polizeigewahrsam.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

