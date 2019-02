Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Bewaffneter Raubüberfall auf Sparkassenfiliale in Werne - Täter flüchten mit gestohlenem Pizzawagen

Bochum (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des heutigen 26. Februars kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Sparkassenfiliale am Werner Hellweg 484 in Bochum-Werne.

Gegen 14.35 Uhr bedrohte ein maskierter Mann einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Mit der Beute flüchtete der Räuber aus der Bank, stieg in ein rotes Pizza-Auslieferungsfahrzeug und fuhr damit über den Werner Hellweg in Richtung Werner Straße davon.

Der Mann, augenscheinlich ein Osteuropäer und 185 cm groß, trug eine Tarnjacke mit Kapuze sowie eine Strickmütze mit Augen- und Mundlöchern. Der Beifahrer trug eine schwarze Baseballkappe und hat vermutlich einen Drei-Tage-Bart.

Der Pkw, ein roter Toyota Aygo mit dem Kennzeichen BO-PC 4567, ist in den Morgenstunden des 23. Februars (Samstag) in Höhe der Wittener Straße 98 in Bochum entwendet worden.

Das Bochumer Raubkommissariat (KK13) bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Wenn das Fahrzeug oder die Personen an dem roten Pkw gesehen werden, bitte sofort die "110" verständigen. Mindestens einer der Täter ist bewaffnet!

Seitens der Bochumer Sparkasse wurde eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.

