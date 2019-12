Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher flexen Tresor auf - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am gestrigen Montag (9. Dezember) ist es zwischen 3 und 4.45 Uhr zu einem Einbruch in Bochum-Stiepel gekommen.

An der Kemnader Straße 318 drangen unbekannte Täter gewaltsam in die dortige Bäckerei ein indem sie mehrere Türen aufhebelten. Sie flexten einen Tresor auf, entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das zuständige Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter 0234 909-4135 (außerhalb der Bürozeiten unter -4441) zu melden.

