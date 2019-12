Polizei Bochum

POL-BO: Festnahme nach Einbruch in Friseursalon

Wattenscheid (ots)

Im Friseursalon am Wattenscheider Hellweg 151 in Wattenscheid ist es in dieser Nacht (Montag, 9. Dezember) gegen 2.30 Uhr zu einem Einbruch gekommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand hat ein aufmerksamer Anwohner die Polizei alarmiert, nachdem er ein lautes Klirren hörte und eine tatverdächtige Person sah, die sich vom Friseursalon entfernte.

Den Tatverdächtigen, einen 16-jährigen Bochumer, trafen die Polizeibeamten kurze Zeit später im Nachbereich an. Sie nahmen den 16-Jährigen vorläufig fest. Die Beamten stellten zudem fest, dass die Fensterscheibe des Friseursalons mit einem Stein eingeworfen und Bargeld entwendet wurde.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

