POL-LB: Hildrizhausen: Bedrohung und fahrlässige Köperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung in der Nacht zum Donnerstag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Falkentorstraße in Hildrizhausen ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 21-jährigen Somalier. Er war mit einem 26 Jahre alten Gambier in Streit geraten, der ihm wegen Unstimmigkeiten einen Faustschlag versetzt hatte, so dass er zu Boden gestürzt war. Daraufhin bedrohte der 21-Jährige seinen Kontrahenten und stach mehrfach mit einem Küchenmesser in dessen Richtung, ohne ihn jedoch zu verletzen. Der 26-Jährige setzte sich mit einem Fußtritt zur Wehr und der Angreifer stürzte erneut zu Boden. Diesen Moment nutze ein herbeigeeilter Mitbewohner zur Entwaffnung des jungen Mannes und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Der Mitbewohner und ein weiterer Zeuge konnten den 21-Jährigen von einem weiteren Angriff abhalten. Er wurde kurz darauf durch die Polizei in der Unterkunft vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt und muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung und fahrlässiger Köperverletzung rechnen.

