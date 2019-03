Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Auseinandersetzung in Böblingen, Verkehrsunfall in Böblingen und Ehningen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: In Streit geraten

Aus bislang unklarer Ursache geraten am Mittwochnachmittag mehrere junge Leute in der Wolfgang-Brumme-Allee in eine tätliche Auseinandersetzung, bei der ein 17-Jähriger und sein 19 Jahre alter Begleiter leicht verletzt werden. Drei Teenager im Alter von 16, 17 und 19 Jahren hielten sich gegen 17:10 Uhr auf dem Übergang zwischen den Mercaden und dem City-Center auf. Der 17-Jährige war gerade in ein Streitgespräch verwickelt, als eine Vierer-Gruppe vorbeikam. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus dieser Gruppe griff ihn an und wurde darin noch von einem weiteren Mitglied seines Trupps unterstützt. Als der 19-Jährige dem Opfer zu Hilfe kam, ließ der 17-jährige Angreifer von diesem ab und griff nun den Helfer an. Dieser setzte sich zur Wehr und konnte in Begleitung seiner Clique die Örtlichkeit verlassen. Dabei lief ihnen der 17-Jährige noch hinterher, verpasste dem 19-Jährigen einen weiteren Schlag und beleidigte ihn. Nachdem der Geschädigte die Polizei verständigt hatte, wurde der jugendliche Schlägertrupp in einem Einkaufszentrum ausfindig gemacht und zum Polizeirevier gebracht. Sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Verständigung ihrer Familien wieder entlassen.

Böblingen: Zusammenstoß in der Poststraße

Das Polizeirevier Böblingen sucht unter Tel. 07031/13-2500 Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch kurz vor 15:00 Uhr in der Poststraße ereignet hat. Die Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Eine 45-Jährige war in einem VW aus der Breiten Gasse in die Poststraße gefahren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 38-Jährigen. Unklar ist, ob dieser gerade aus einer Parklücke fuhr oder bereits auf der Poststraße unterwegs war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Ehningen: Unfallflucht

Obwohl er am Mittwoch in der Königsberger Straße einen Seat streifte und einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro anrichtete, setzte ein bislang unbekannter Autofahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Seat war dort zwischen 16:00 und 19:00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Vermutlich blieb der Unbekannte beim Rangieren am vorderen linken Kotflügel und der Fahrertür hängen und suchte anschließend das Weite. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500.

