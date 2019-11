Polizei Bochum

POL-BO: Korrekturmeldung nach Unfallflucht

Herne (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4419665), kam es in Herne zu einer Unfallflucht eines Porschefahrers. Die Ursprünglich genannte Unfallzeit (29.10., 12 Uhr) ist nicht korrekt. Der Unfall ereignete sich bereits am 28.10. gegen 18.30 Uhr. Der Eintrag in der Ursprungsmeldung ist geändert.

