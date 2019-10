Polizei Bochum

POL-BO: Nach Kreditkartenbetrug: Tatverdächtige ist ermittelt

Bochum (ots)

Erfolgreiche Fahndung: Nachdem die Polizei in der vorigen Woche öffentlich mit einem Foto nach einer Kreditkartenbetrügerin gesucht hat, ist jetzt eine Tatverdächtige ermittelt worden.

Zahlreiche Hinweise sind in den vergangenen Tagen beim Bochumer Betrugskommissariat (KK 15) eingegangen. Dadurch konnte eine 39-jährige Frau aus dem Rheinland als Tatverdächtige identifiziert werden. Ihr wird vorgeworfen, am 15. April eine Kreditkarte entwendet und mehrfach damit gezahlt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei dankt allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medienschaffenden, die sich an der Aufklärung dieses Sachverhalts beteiligt haben und bittet darum, das Lichtbild zu löschen nicht mehr zu verwenden.

