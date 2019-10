Polizei Bochum

POL-BO: Wussten Sie, wie leicht sich ein Fenster aufhebeln lässt?

Aktionstag der Polizei zum Thema Einbruchschutz am 27. Oktober

Bild-Infos

Download

Bochum, Herne, Witten (ots)

Es kommt immer noch zu oft zu Einbrüchen in Wohnungen und Häuser - und wer einmal unerwünschten "Besuch" bekam, wird das mulmige Gefühl nicht mehr los.

"Dabei ist es so einfach, sich vor Einbrüchen zu schützen", sagt der Präventionsspezialist und Kriminalhauptkommissar Olaf Rauscher von der Polizei für Bochum, Herne und Witten. "Die meisten Wohnungsgenossenschaften beteiligen sich an den Kosten für die Fenster- und Türensicherung. Aber auch für Eigentümer lohnt sich die Investition, denn die KfW-Bank bezuschusst Einbruchschutz."

Aktionstag: 27. Oktober (10-16 Uhr) im Polizeipräsidium Bochum

Am 27. Oktober findet im Polizeipräsidium Bochum der Tag der "verriegelten Tür" statt. In unserem "Showroom" wird demonstriert, wie schnell Einbrecher ein geschlossenes Fenster aufhebeln. "Dies geschieht mitunter in wenigen Sekunden", erklärt Rauscher, "und der materielle Schaden ist dabei meist noch geringer als der emotionale." Denn: Auch wenn immer weniger Wohnungseinbrüche verzeichnet werden und zudem jeder zweite Versuch scheitert - jeder Einbruch ist einer zu viel.

Lassen Sie sich, selbstverständlich kostenlos und völlig unverbindlich, beraten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der landesweite "Tag zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen" ist Teil der Kampagne "Riegel vor - sicher ist sicherer" des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Im Foyer (Gebäude 3, Uhlandstraße 31) werden Ihre Fragen zum Thema Einbruchschutz fachkundig beantwortet. Wir erklären Ihnen, wie Sie Ihren Wohnraum gegen Einbrecher schützen und worauf Sie besonders achten sollten.

Fragen zum Thema werden vom Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz unter 0234 909-4040 (zu den Bürozeiten) beantwortet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Nina Witt

Telefon: 0234 909-1026

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell