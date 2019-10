Polizei Bochum

POL-BO: Gefährlich! Gullydeckel aus Fahrbahn gehoben - Auto beschädigt

Witten (ots)

Am 20. Oktober (Sonntag, zwischen 23 und 24 Uhr) ist es auf der Wetterstraße in Witten zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr gekommen. Unbekannte haben mehrere Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben und diese mitten auf die Straße gelegt.

Ein Wittener (49) befuhr um kurz nach Mitternacht die Wetterstraße in Richtung Hohenstein. Auf Höhe "Wennemarsberg" prallte sein Fahrzeug gegen einen ausgehobenen Gullydeckel. Zur selben Zeit sollen nach Zeugenaussagen zwei unbekannte Personen am selben Auto vorbeigerannt und in Richtung Gasstraße geflüchtet sein. Der 49-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter 0234 909 5205 zu melden.

