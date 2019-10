Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Parfümerie - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Kurz nach Mitternacht, am heutigen 21. Oktober (00:15 Uhr), haben Zeugen nach einem Einbruch in Bochum-Mitte die Polizei verständigt. An der Kortumstraße 78 drangen zwei Unbekannte durch ein Fenster in die Geschäftsräume der dortigen Parfümerie ein.

Eine Zeugin konnte beobachten, wie eine Person das Gebäude verließ. Beide Tatverdächtigen entfernten sich zu Fuß in Richtung Drehscheibe.

Nach Zeugenaussage war eine Person ungefähr 1,70 m groß, hatte eine sportliche Statur und war mit einem Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Hose bekleidet.

Das zuständige Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter 0234 909-8105 (außerhalb der Bürozeiten unter -4441) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Nina Witt

Telefon: 0234 909-1026

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell