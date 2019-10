Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtiger nach mehreren Raubüberfällen mit Messern festgenommen

Bochum, Herne, Essen (ots)

Am 14. Oktober konnte ein 65-jähriger Bochumer in Essen als Tatverdächtiger für mehrere Raubdelikte festgenommen werden. Der Mann steht im Verdacht, am 7.9. eine Tankstelle an der Ruhrstraße in Bochum, am 17.09. eine Tankstelle an der Dorneburger Straße in Herne und am 27.09. eine Apotheke an der Gartenstraßen in Bochum ausgeraubt zu haben. Bei den Taten wurden Angestellte mit einem Messer vorgehalten und Bargeld geraubt. Wie bereits berichtet, suchte die Bochumer Polizei im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen unter anderem über einen von ihm genutzten silbernen Pkw. Gegen den 65-Jährigen wurde Haft angeordnet. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung.

