Polizei Bochum

POL-BO: LKW-Kontrolle - Weiterfahrt unmöglich!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Nach einer LKW-Kontrolle in Wattenscheid war an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken. Polizeibeamte kontrollierten am 27. September, gegen 12 Uhr, einen in Bulgarien zugelassenen "40-Tonner" auf der Märkischen Straße. Was die Experten für Schwerlastverkehr dabei feststellten, war schon bedenklich. Hier nur ein Auszug der Mängel an der Zugmaschine: Rückspiegel gebrochen, Spurstangen ausgeschlagen, Bremsanlage verrostet, Abgasrohr durchgerostet, Beleuchtung mangelhaft. Aber auch der Auflieger zeigte deutlich gefährliche Mängel: Reifen fast ohne Profil, Bremsen völlig unzureichend und zum Großteil ohne Funktion, Rahmen gebrochen, Beleuchtung mangelhaft, Bodenblech durchgebrochen. Ein derart verkehrsunsicheres Fahrzeug konnte durch die Beamten nur vor Ort zwangsstillgelegt werden. Gegen den 31-jährigen LKW-Fahrer aus Gladbeck wurde ein umfangreiches Bußgeldverfahren eingeleitet. Glück nur, dass nichts Schlimmeres passiert ist.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell