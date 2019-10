Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Einbrüche in Herne - Tatverdächtiger (19) festgenommen

Herne (ots)

Vom 30.09.2019 auf den 01.10.2019 kam es in Herne zu zwei Einbrüchen.

Am Konrad-Adenauer-Platz 4 in Herne-Baukau versuchte ein junger Mann (19), am 30.09.2019 (22:45 Uhr), in einen Kiosk einzubrechen.

Ein aufmerksamer Zeuge hörte einen Knall und beobachtete den Kriminellen dabei, wie er ein Fenster mit einem Hammer beschädigte und sich dann zu Fuß entfernte. Im Rahmen der Fahndung konnte der polizeibekannte Herner kurz darauf im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am 01.10.2019, gegen 3.00 Uhr, in einen Supermarkt an der Hammerschmidtstraße 70 in Wanne. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so ins Objekt. Sie entwendeten Tabakwaren.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) an das Kriminalkommissariat 35.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Nina Witt

Telefon: 0234 909-1026

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell