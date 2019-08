POL-BO: Pkw gegen Sattelzug: Mädchen (8) bei Unfall in Bochum schwer verletzt

Polizei Bochum

Pkw gegen Sattelzug: Mädchen (8) bei Unfall in Bochum schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am gestrigen Dienstagnachmittag, 27. August, in Bochum-Langendreer ist ein achtjähriges Mädchen verletzt worden.

Die 46-jährige Frau aus Witten befuhr gegen 14 Uhr die Hauptstraße in Bochum in Richtung Norden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam sie kurz nach dem Kreisverkehr in Höhe des dortigen Baumarktes nach links auf die Gegenfahrbahn, die zeitgleich ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus Ungarn befuhr. Nach aktuellem Kenntnisstand versuchte er noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Auto der Wittenerin nicht mehr vermeiden. Der Kleinwagen wurde dadurch gegen zwei weitere, am Fahrbahnrand abgestellte Pkw geschoben.

Bei dem Unfall wird die Beifahrerin der Frau, ihre achtjährige Tochter, schwer verletzt. Das ansprechbare Mädchen wurde zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Mutter erlitt einen Schock.

Die Hauptstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme bis etwa 16.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 16.500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

