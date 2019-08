Polizei Bochum

POL-BO: Linienbus übersehen - Drei Frauen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag, 26. August, in der Bochumer Innenstadt sind drei Frauen leicht verletzt worden.

Eine 19-jährige Bochumerin überquerte gegen 18.40 Uhr die Hans-Böckler-Straße aus der City-Passage kommend in Richtung Rathaus. Dabei übersah die Frau nach aktuellem Kenntnisstand einen Linienbus, der auf der gegenüberliegenden Fahrspur in Richtung Husemannplatz unterwegs war. Der Fahrer des Busses bremste stark ab und konnte so einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin vermeiden. Durch den Bremsvorgang wurden drei Fahrgäste des Busses leicht verletzt. Die drei Frauen (49, 53 und 85, aus Bochum, Wattenscheid und Herne) begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell