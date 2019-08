Polizei Bochum

POL-BO: Raubüberfall Witten-Annen - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Am 17. August stoppten zwei kriminelle Jugendliche einen 15-jährigen Wittener an der Annenstraße, in Höhe der Fichtestraße, in Witten:

Sie stoppten den Schüler um 19.45 Uhr auf seinem Fahrrad und bauten sich bedrohlich vor ihm auf.

Das Rad hielten sie sicherheitshalber fest und verlangten nach Geld.

Die beiden "Kleinganoven" bekamen einen Euro-Schein ausgehändigt und flüchteten fußläufig in Richtung Rüdinghauser Straße. Einer der Räuber ist 180 cm groß und wirkt sportlich, ist aber stabil. Er ist etwas 16 Jahre alt, dunkelblond bis braunhaarig und trug eine weiße Jacke. Der zweite Räuber ist ungefähr 175 cm groß und nach Angaben des Raubopfers von südländischem Aussehen. Er hat dunklere bis braue Haut.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ, allerdings haben die Ermittlungen im Wittener Regionalkommissariat gerade erst begonnen.

Der Sicherheit halber stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Ganoven bald ergriffen werden, denn auf einer Wittener Schule sollen sie regelmäßig am Unterricht teilnehmen. Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

