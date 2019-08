POL-BO: Bochum / Wer kennt diesen Gaststätteneinbrecher?

Polizei Bochum

Bochum (ots)

Noch ist dieser Mann nicht ermittelt, der bereits am 23. Januar 2018 (Dienstag) in die Gaststätte an der Dorstener Straße 89 in Bochum eingebrochen ist.

Der auf den Fotos abgebildete Kriminelle hat im Zeitraum zwischen 6 und 10.45 Uhr zunächst ein Fenster aufgehebelt und war anschließend in die Räumlichkeiten eingestiegen.

Hier "knackte" er zwei Geldspielautomaten und entwendete das darin befindliche Bargeld. Auch das Geld aus der Registrierkasse nahm der Kriminelle mit.

Während der Tatausführung wurde der Einbrecher von dem Objektiv einer Überwachungskamera erfasst. Mit einem richterlichen Beschluss sind die Fotos des Mannes nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 31 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8105 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

