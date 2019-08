Polizei Bochum

POL-BO: Gefährliche Verfolgungsfahrt: Autofahrer (21) flüchtet vor der Polizei

Bochum/Witten (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Witten hat sich am Mittwochnachmittag, 14. August, eine Verfolgungsfahrt mit der Bochumer Polizei geliefert; am Ende krachte er in ein unbeteiligtes Fahrzeug.

Polizisten wollten den Autofahrer gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Harpener Hellweg/Castroper Hellweg kontrollieren und schalteten die "Bitte Folgen"-Beleuchtung des Streifenwagens ein. Der 21-Jährige widersetzte sich jedoch, bog auf die Gegenfahrbahn des Harpener Hellwegs in Richtung Kornharpener Straße ein und gab Gas. Die Beamten verfolgten ihn und beobachteten mehrere Beinahezusammenstöße des Flüchtenden mit anderen Autofahrern.

In Höhe der Hausnummer 22, kurz hinter der Autobahnunterführung, misslang schließlich ein Überholversuch und der Flüchtige rammte einen vorausfahrenden Wagen, woraufhin beide Autos ausbrachen und schließlich stehenblieben.

Die Beamten verhinderten eine weitere Flucht des Mannes. Die Überprüfung ergab, dass sich der 21-Jährige weder im Besitz einer Fahrerlaubnis befand, noch über Fahrzeugpapiere oder einen Ausweis verfügte. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten Drogen und Zubehör, woraufhin der Mann einräumte, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Insgesamt ist ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro entstanden.

Die Ermittlungen dauern an.

