Polizei Bochum

POL-BO: Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf Dorstener Straße

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen 31. Juli, gegen 14.20 Uhr, in Bochum auf der Dorstener Straße in Höhe Hausnummer 292 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Stand überquerte eine 16-jährige Castroperin die Dorstener Straße an einer roten Fußgängerampel in Richtung Königsberger Straße. Auf der rechten Fahrspur (stadtauswärts) der Dorstener Straße standen die Fahrzeuge. Auf der linken Fahrspur, ebenfalls stadtauswärts, fuhr gerade ein 53-jähriger Herner mit seinem Fahrzeug in Richtung Herne. Es kam zu einer Kollision zwischen der jungen Frau und dem Pkw. Die 16-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Not- und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Dortstener Straße in Richtung Herne gesperrt werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

