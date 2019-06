Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Supermarkt

Schwalmtal-Amern (ots)

Unbekannte drangen durch das Dach in einen Supermarkt ein.

Die Unbekannten brachen zwischen Sonntag, den 09.06.2012, 23:30 h und Montag, den 10.06.2019, 11:00 h ein Loch in das Dach eines Supermarktes an der Siemensstraße. Nachdem sie so ins Gebäude gelangt waren, brachen sie eine weitere Öffnung in eine Zwischenwand und gelangten so in den dortigen Lotto-Kiosk. Ob und was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (678)

