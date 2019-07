Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Verkehrsunfall auf Dorstener Straße

Bochum, Herne (ots)

Am heutigen 31. Juli, gegen 14.20 Uhr, kam es in Bochum auf der Dorstener Straße in Höhe Hausnummer 292 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Stand wurde aus noch unbekanntem Grund eine Frau von einem Pkw erfasst. Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen. Die Unfallaufnahme dauert zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an. Die Dorstener Straße ist bis auf weiteres stadteinwärts gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell