Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Spielhalle - Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4297025), kam es am 14. Juni, gegen 1 Uhr, zu einem Raubdelikt auf eine Spielhalle an der Wittener Straße 83 in Bochum. Mit richterlichem Beschluss liegen jetzt ein Lichtbild und ein Phantombild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor. Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an die 0234 909-4105 oder außerhalb der Geschäftszeiten an die 0234-909-4410 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell