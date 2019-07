POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Bochum - Nachtrag Schwerwiegendes Verkehrsdelikt auf der Alleestraße in Bochum

Polizei Bochum

Wie bereits berichtet, kam es am 15. Juli, gegen 8.45 Uhr, im Bereich der Alleestraße in Bochum zu einem schwerwiegenden Verkehrsdelikt. Nach bisherigem Ermittlungsstand liegt der Hintergrund dieser Tat bei noch nicht näher bekannten familiären Streitigkeiten zwischen den Beteiligten. Im Rahmen der Tathandlung soll der 29-Jährige mehrfach versucht haben, den 45-jährigen Bochumer mit dem Fahrzeug zu erfassen. Dieser soll kurz zuvor mit einer Eisenstange auf den Pkw des 29-Jährigen eingeschlagen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum (StA Danyal Maibaum) wurde gegen den 29-jährigen Bochumer Autofahrer ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erlassen. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 11 dauern an. Zeugen dieses Sachverhaltes werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-4441 (Kriminalwache) zu melden.

