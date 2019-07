Polizei Bochum

Phantombild erstellt - "Falsche" Verkehrskontrolle: Geldbote im Auto überfallen

Nach einem Überfall auf einem Geldboten in Bochum sucht die Polizei nun mit einem Phantombild und fragt: "Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrer Identität machen?"

Wie wir an dieser Stelle berichtet haben(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4252516), wurde am 23. April ein 52-jähriger Geldbote in seinem Auto auf der Wittener Straße angehalten und ausgeraubt. Der mit zwei Männern besetzte Wagen benutzte dazu eine Art "Anhaltekelle", der dem der Polizei sehr ähnelt. Der Beifahrer stieg aus und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe eines Geldbehältnisses. Anschließend fuhren die Männer mit der Beute in einem grauen BMW davon.

Das Landeskriminalamt fertigte ein Phantombild an, welches nun mit richterlichem Beschluss zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden ist.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

