POL-BO: Autofahrer (24) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstag, 27. Juni, in Wattenscheid ist ein Essener (24 Jahre) schwer verletzt worden.

Eine 53-jährige Bochumerin befuhr gegen 10 Uhr nach aktuellen Kenntnisstand die Feldstraße in Richtung A 40. Ein 24-jähriger Essener parkte zeitgleich auf dem gegenüberliegenden Fahrbahnrand und fuhr über die Fahrbahn - ebenfalls in Richtung A40 - los. Beide Fahrzeuge kollidierten. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Essener in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die Bochumer Autofahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.

Die Feldstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Bei dem Unfall ist ein geschätzter Gesamtschaden von 13.000 Euro entstanden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

