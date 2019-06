Polizei Bochum

POL-BO: Unfall im Bereich eines Innenhofes

Bochum (ots)

Am 26. Juni, gegen 18.15 Uhr, kam es in Bochum im Bereich der Eiberger Straße 29 zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Krad in Schrittgeschwindigkeit auf einen durch Poller abgesperrten Bereich eines Innenhofes. Plötzlich fuhr ein vierjähriger Bochumer mit seinem Fahrzeug von rechts kommend in den Fahrbereich des Kradfahrers. Dieser konnte nicht mehr bremsen und es kam zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der Vierjährige stürzte und blieb leicht verletzt unter seinem Tretauto liegen. Der 59-jährige stürzte ebenfalls, blieb aber unverletzt. Der junge Bochumer wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und anschließend in die Obhut der Eltern übergeben. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

