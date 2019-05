Polizei Bochum

POL-BO: Wattenscheid

Zwei Frauen und ein Mann - Wer kennt diese Einbrecher?

Bochum (ots)

Am 24. April 2019 (Mittwoch) kam es zu einem Wohnungseinbruch an der Bismarckstraße in Wattenscheid.

Im Zeitraum zwischen 12 und 13 Uhr drangen drei Personen, zwei Frauen und ein Mann, in das Mehrfamilienhaus ein. Das Trio begab sich in das Dachgeschoss des Gebäudes und hebelte dort eine Wohnungstür auf.

Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten, öffneten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck.

Im Gebäude wurden die drei tatverdächtigen Personen von einer Überwachungskamera erfasst.

Mit einem richterlichen Beschluss sind die Aufnahmen der Kriminellen nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Wohnungseinbrüche (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



