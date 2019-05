Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Werkstatt im Herner Stadtteil Börnig.

In der Zeit vom 27. Mai (17.30 Uhr) bis 28. Mai (7.30 Uhr) gelangten Unbekannte in die an der Sodinger Straße 579 gelegenen Werkstatt. Nachdem die Kriminellen versuchten, ein Fenster vergeblich aufzuhebeln, schlugen sie die Fensterscheibe mit einem Stein ein.

Die Einbrecher entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand unter anderem zwei Armbanduhren und entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Herner Regionalkommissariat 35 unter der Rufnummer 02323 950-8505 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Kriminalwache unter der Durchwahl 0234 909-4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell